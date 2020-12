Boavista confirma Jesualdo Ferreira

O Boavista confirmou nesta segunda-feira que Jesualdo Ferreira será o substituto de Vasco Seabra no comando técnico dos boavisteiros. O treinador assinou por ano e meio e terá como adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças.

Jesualdo Ferreira, que entre Janeiro e Julho deste ano treinou o Santos, no Brasil, está de regresso ao Estádio Bessa. O experiente técnico, que em Portugal já treinou o Benfica, o FC Porto, o Sporting e o Sp. Braga, chegou a liderar os “axadrezados” na pré-temporada de 2006/07, mas rescindiu com o Boavista para assumir o comando dos “dragões”.

No Bessa, para além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a estrutura técnica dos boavisteiros, Jesualdo terá como adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, que já fizeram parte da equipa do novo treinador do Boavista na passagem pelo Santos.

Ao fim de nove jornadas da I Liga, o Boavista ocupa o 15.º posto da I Liga, com os mesmos oito pontos do Farense (14.º) e do Tondela (16.º), e um ponto acima do Portimonense e do Marítimo, as equipas que estão nos lugares de despromoção.

No passado fim-de-semana, no primeiro jogo após a saída de Vasco Seabra, os boavisteiros foram derrotados no Estádio António Coimbra da Mota pelo Estoril (2-1) e foram afastados da Taça de Portugal.

A estreia de Jesualdo Ferreira no banco do Boavista vai acontecer no próximo domingo, em Paços de Ferreira, em jogo da 10.ª jornada do campeonato.