Benfica enfrenta Arsenal, Sp. Braga defronta Roma nos 16 “avos” da Liga Europa

O Benfica vai defrontar o Arsenal e o Sp. Braga vai medir forças com a Roma nos 16 avos-de-final da Liga Europa. Foi este o resultado do sorteio realizado nesta segunda-feira em Nyon, na Suíça, sendo que em ambos os casos as equipas portuguesas disputam a primeira mão em casa.

Os “encarnados” encontram um adversário de peso, mas que atravessa um período difícil, ocupando um modesto 15.º lugar na Premier League e sem qualquer triunfo nos cinco últimos jogos no campeonato.

Mais risonha está a ser a prestação dos londrinos na Europa. Num grupo relativamente acessível, composto por Dundalk, Molde e Rapid Viena, os “gunners” ganharam todos os jogos, fechando a fase de grupos com 20 golos marcados e cinco sofridos.

Já os bracarenses têm uma missão também espinhosa pela frente, diante de uma Roma que ocupa o sexto lugar na Série A, a três pontos do segundo, e que conta com Paulo Fonseca, um treinador que conhece com profundidade o futebol português.

As duas equipas portuguesas, Benfica e Sp. Braga, partiram para esta empreitada com estatuto de não cabeças de série, pelo facto de não terem conseguido ganhar os respectivos grupos (no caso do lisboetas, impôs-se o Rangers, no caso dos minhotos, sobressaiu o Leicester City).

Aos emblemas que terminaram em primeiro a fase de grupos juntaram-se, no pote dos cabeças de série, os terceiros classificados da Liga dos Campeões, elevando (como sempre) o nível competitivo na segunda prova de clubes da hierarquia da UEFA.

Entre as restantes partidas, destaque para o embate entre Wolfsberger e Tottenham (orientado por José Mourinho), o confronto entre Real Sociedad e Manchester United (de Bruno Fernandes), o jogo entre Maccabi e Shakhtar Donetsk (treinado por Luís Castro) e a eliminatória entre Olympiacos (de Pedro Martins) e PSV.

Os jogos dos 16 avos-de-final estão agendados para 18 de Fevereiro (primeira mão) e 25 de Fevereiro (segunda) mão, sendo divididos, tal como tem acontecido até agora, entre os horários das 17h55 e das 20h.