Os filmes que vieram de John Le Carré

Foi em 1965 que o cinema descobriu John Le Carré: O Espião que Veio do Frio, realizado por Martin Ritt, com Richard Burton na pele de um agente secreto britânico que se faz passar por desertor para assim perturbar a segurança e as hierarquias políticas da República Democrática Alemã, foi um enorme sucesso, contribuindo para a popularidade do romance (o terceiro publicado pelo autor), cujo título continua a ser glosado ainda hoje em inúmeros cabeçalhos, e firmando ainda mais a reputação do então muito jovem (34 anos) escritor britânico.

