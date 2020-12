Desidério Murcho. Populismo, elites, polarização e redes sociais

Esta semana, no podcast 45 Graus, ouvimos a segunda parte da entrevista com Desidério Murcho, professor de Filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil, e autor de mais de uma dezena de livros, sobretudo nas áreas da lógica, ética e filosofia da religião.

Dando um salto da lógica teórica para a lógica aplicada, discute-se os problemas actuais que vivem as democracias liberais, com polarização crescente do eleitorado (sobretudo no Brasil, onde o convidado vive), a ascensão do populismo, a difusão de informações falsas, etc.

Em relação a este problema, o convidado tem uma visão muito original e propõe uma solução pouco convencional e até algo controversa - mas que, sobretudo, dá que pensar.

