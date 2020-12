Buenos Aires bem vadia

Nas crónicas que publicou no jornal El Mundo traçou um retrato do quotidiano de Buenos Aires. Com toque bem ácido. Chegou uma selecção desses textos: Águas-Furvas Portenhas .

“O vadio do Arlt. Grande escritor!” Não há qualquer spoiler em escolher a última frase de uma crónica para ilustrar o modo pouco ortodoxo como Roberto Arlt se via e encarava a literatura. “O vadio do Arlt”, era assim que o director do jornal argentino El Mundo apresentava o seu cronista sempre atrasado na entrega dos textos à cata de um assunto que fosse digno da radiografia de Buenos Aires e também que justificasse os cobres que iria receber por isso. A necessidade fazia o cronista e fez o escritor Roberto Arlt.