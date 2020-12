30 Monedas: Álex de la Iglesia está de volta, com mais milagres e mais demónios

30 Monedas, série do cineasta espanhol Álex de la Iglesia que chegou à HBO no dia 29 de Novembro, depois da estreia fora de competição em Setembro, na 77.ª edição do Festival de Veneza, é um “bicho” estranho — (quase) literalmente, poderíamos dizer. Assista ao começo do primeiro episódio e repare na vaca que dá à luz um bebé humano (bebé esse que em não muito tempo se transforma numa criatura grotesca, daquelas que o realizador de culto, hoje com 55 anos, bem gosta) se não está a perceber onde queremos chegar.

Neste thriller fantasmagórico que aqui e ali aceita algum humor negro, de la Iglesia regressa a algumas das reflexões pessoais sobre a religião e a Igreja Católica que já em 1995 — ano em que gravou a longa-metragem O Dia da Besta — havia tentado filmar. Desta feita, temos no centro da acção o barbudo Vergara (Eduard Fernández), um padre com um improvável passado no pugilismo e na cadeia que, exilado numa aldeia remota — o projecto foi gravado não só mas sobretudo em Pedraza —, tem na sua posse uma moeda rara, parte integrante de um tesouro tão importante como altamente procurado (a série, como o título permite antever, tem como principal preocupação as 30 moedas de prata pelas quais, de acordo com o Novo Testamento da Bíblia, Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo).

Efectivamente, este não é um padre comum, assim como de la Iglesia diz ao PÚBLICO não se considerar “um católico ‘normal’”. Alguém que racionaliza (ou relativiza) os aparentes milagres e demais fenómenos paranormais que começam a acontecer naquela localidade rural — as pequenas casas de pedra e as enormes mansões antigas de Pedraza sempre desenham um bom pano de fundo —, Vergara vê-se no meio de uma densa conspiração que até o Vaticano chega a envolver. Tudo por causa daquela moeda, cujo verdadeiro significado e poder tenta decifrar, para tal formando um improvável trio com a veterinária Elena (Megan Montaner) — que testemunhou o bizarro parto da vaca — e o presidente do município, Paco (Miguel Ángel Silvestre, menino bonito das novelas espanholas que ganhou notoriedade internacional com Sense8, série da Netflix).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao PÚBLICO, Álex de la Iglesia admite não conseguir “evitar” as passagens pelo cinema de terror (o autor é um admirador confesso de John Carpenter e Larry Cohen) e os contornos religiosos que recorrentemente surgem nas suas obras. “Adoro os monstros, adoro as criaturas, adoro o momento em que uma história se torna impossível”, conta. “O público também quer viver esse momento, esse ponto de transição em que passamos do plano da ‘normalidade’ para o do sobrenatural, do fantástico. A dificuldade está em equilibrar esse fantástico com personagens que sejam credíveis, personagens que sejam pessoas a sério”, resume.

Quanto à presença e influência do catolicismo, o cineasta diz adorar “temas como a imortalidade, a alma, a luta entre o mal e o bem”. “Posso não ser um católico ‘normal’, mas alguém que tem Deus sempre como uma questão ou um pensamento na sua cabeça continua a ser um crente na mesma. E quando tens fé em alguma coisa, sentes-te seguro. A coisa mais horrível no mundo não é um monstro; é saber ou pensar que a realidade é um absurdo, um caos. É pensar que não há nenhum ‘grande motivo’, não há um guião, não há um ser celestial a controlar as coisas ou a olhar por elas. Sentes-te mais protegido quando acreditas.”