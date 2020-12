Júlio Machado Vaz e Manuel Sobrinho Simões são oradores na Conferência de Natal Ciência Viva

O psiquiatra Júlio Machado Vaz e o patologista Manuel Sobrinho Simões são os oradores da Conferência de Natal da agência Ciência Viva de 2020. Esta será uma sessão especial do podcast semanal da Antena 1 Old Friends, com a moderação dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares. A conferência começará às 19h de 21 de Dezembro, no Teatro Nacional São João, no Porto, e terá transmissão online. O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, também estará presente.

O tema da conferência deste ano é “Somos animais sociais: a biologia do comportamento” e discutir-se-á “as interacções entre o comportamento social e a herança biológica, em contextos de stress ou de crise como aquele em que actualmente vivemos”, refere-se num comunicado de imprensa sobre a iniciativa. Estarão em palco questões como: que efeitos tem o stress no nosso cérebro e no nosso comportamento? Ou será que nos tornamos mais sociáveis, cooperantes ou empáticos em momentos de crise? E, já agora, isso acontecerá no Natal?

Quanto aos oradores, Júlio Machado Vaz é médico psiquiatra e foi professor do Departamento de Ciências do Comportamento do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Manuel Sobrinho Simões é fundador do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup) e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tem colaborado com outras instituições internacionais nas áreas da patologia e cancro.

Para poder participar nesta conferência presencialmente, terá de ser inscrever aqui, devido ao número limitado de lugares. A transmissão online estará disponível no site da Ciência Viva e não necessita de inscrição prévia.

Inspiradas nas Conferências de Natal (Christmas Lectures) da Royal Institution de Londres criadas em 1825 pelo físico e químico inglês Michael Faraday, as Conferências de Natal Ciência Viva têm sido organizadas em parceria com instituições científicas de referência, portuguesas e estrangeiras.