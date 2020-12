Polícia morreu atropelado ao socorrer mulher agredida por companheiro

Um agente que tentava auxiliar uma mulher que terá sido agredida na via pública pelo companheiro foi mortalmente atropelado na noite de sábado. A morte do agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi confirmada pela força policial este domingo e explicada em comunicado.

O incidente ocorreu pelas 21h45, no Rossio de São Brás, em Évora. O homem de 45 anos, agente da PSP, não estava de serviço quando presenciou as agressões e decidiu intervir em auxílio da vítima.

No documento enviado às redacções, a PSP descreve que "o agressor arrastou a mulher pelo chão”, obrigando-a a “entrar numa viatura”. Ao assistir à violência do homem com a companheira, o agente decidiu intervir e evitar que o agressor abandonasse o local. “Ao tentar impedir a fuga do agressor, o polícia foi atropelado pela viatura conduzida por aquele, sendo arrastado cerca de 40 metros”, prossegue a PSP, confirmando que após a fuga do local o suspeito foi interceptado por uma brigada da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O agente de 45 anos, “casado e pai de dois filhos”, foi levado para o Hospital do Espírito Santo com ferimentos graves, mas acabaria por morrer às 0h54 deste domingo.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, manifestou neste domingo “profundo pesar pela morte do agente principal António José Pinto Doce”, em nome do Governo. “Neste momento trágico, apresento as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e a todos os polícias da Polícia de Segurança Pública que diariamente cumprem de forma abnegada a sua missão”, lê-se no comunicado enviado às redacções.