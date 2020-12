Marcelo elogia homem que saltou para o Tejo para impedir afogamento

O Presidente da República elogiou a acção de José Brito​ que, na tarde de sábado, saltou para as águas do rio Tejo para salvar uma pessoa que se estava a afogar.

O vídeo foi partilhado milhares de vezes nas redes sociais e mostra José Brito a saltar um muro junto aos cais das colunas, no Terreiro do Paço (em Lisboa), nadando para chegar perto de uma pessoa que flutuava inanimada. José Brito carregou o homem para fora de água, apressando-se a prestar os primeiros socorros.

“Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana”, diz uma nota publicada no site da Presidência da República.

Marcelo considera que o exemplo dado por José Brito “deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo”. O Presidente da República afirma ainda que, “em tempos tão difíceis”, a acção de salvamento “marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento”.