Director nacional da PSP foi a Belém defender fusão da PSP e do SEF

Marcelo Rebelo de Sousa discutiu este domingo a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) com o director nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com o director nacional da PSP, Magina da Silva, os pormenores da morte do cidadão ucraniano (que incluem processos disciplinares a doze agentes da PSP envolvidos no crime) não foram abordados neste encontro com o Presidente da República, mas discutiu-se a reestruturação do organismo. Em declarações aos jornalistas no final da reunião com o Presidente da República, o director nacional da PSP informou que defendeu a fusão da PSP e do SEF. “Com a visão desta reestruturação a PSP é extinta, o SEF é extinto e surge uma polícia nacional”, dando o exemplo espanhol, francês e italiano.

De acordo com o director da PSP, as matérias que têm sido anunciadas e que “têm sido trabalhadas com o Ministério da Administração Interna” passarão “não pela absorção do SEF pela PSP”, mas sim “da fusão entre a PSP e o SEF”. A proposta discutida em Belém, continuou, foi “muito directa”. Magina da Silva deixou também uma mensagem aos agentes do SEF, garantindo que aqueles que “todos os bons polícias” que forem fundidos com os polícias da PSP “podem estar descansados que serão bem tratados”.

Magina da Silva sublinhou que a PSP cumpre “com o quadro legal que os decisores políticos e legisladores entenderem” e por isso aguarda “com serenidade e calma” a resolução “deste desafio” para os agentes do SEF e para os agentes da PSP.

O director nacional da PSP, Magina da Silva, foi recebido ao final da tarde deste domingo pelo Presidente da República, um dia depois de um agente da PSP do Comando Distrital de Évora que tentava auxiliar uma mulher que terá sido agredida na via pública pelo companheiro ter sido mortalmente atropelado. O homem que atropelou o agente da PSP é guarda prisional. A audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, detalhou Magina da Silva, foi iniciativa do director da PSP, já estava agendada há alguns dias.

Ainda antes do encontro com o director nacional da PSP, Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma nota de pesar e destacou o “exemplo nacional de alguém que, mesmo não estando em serviço, deu a vida pelo próximo e a quem Portugal deve sentida homenagem”.

Também o Governo, através de um comunicado assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já lamentou hoje este “momento trágico” e manifestou “profundo pesar” pela morte do agente da PSP.

O agente mortalmente atropelado, tinha 45 anos e dois filhos. A família já se encontra a receber apoio psicológico, informou Magina da Silva.