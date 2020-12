Miguel Costa Matos eleito novo líder da JS

Miguel Costa Matos, o mais jovem deputado desta legislatura, foi eleito este domingo o novo líder da Juventude Socialista (JS), no 22.º Congresso da estrutura socialista. O novo líder da JS começou o seu mandato com um pedido ao PS: que se mantenha “fiel” à matriz ideológica socialista. “Se pensarmos como a direita, vamos acabar a governar como ela”, avisou o secretário-geral da JS, com António Costa ao seu lado.

O novo líder da JS argumentou que para uma “crise sem precedentes” é preciso “responder com um Estado Social reforçado”. E também nesse combate a JS terá um papel. “A JS estará sempre na linha da frente contra aqueles que querem desmantelar o Estado Social”, acrescentou Miguel Costa Matos, defendendo a gratuitidade total do ensino superior e das creches como objectivos prioritários.

O desemprego jovem e a qualidade do emprego são também preocupações para o jovem socialista, que pede as mesmas oportunidades para um jovem português do que aquelas que são dadas a um jovem sueco, exemplificou. Miguel Costa Matos posicionou-se também contra “os difusores do ódio, da desinformação, do racismo, do machismo” e chamou a extrema-direita de “cobarde” por se virar contra os mais fracos. “Não deixaremos de integrar os imigrantes, a comunidade LGBTQI+. Nunca deixaremos de fazer o mais correcto porque é inconveniente. A extrema-direita nunca nos irá ditar a acção”, comprometeu-se.

“Este é um mandato de todos os jovens portugueses que são progressistas, ecologistas e de esquerda”, afirmou, criticando “uma certa esquerda” por sair das negociações, numa referência ao Bloco de Esquerda, que votou contra o Orçamento do Estado de 2021, ao lado das bancadas de direita.

Com 26 anos, Miguel Costa Matos foi o único candidato à sucessão de Maria Begonha, que permanecerá enquanto vice-presidente da estrutura socialista. O novo secretário-geral da JS venceu com 179 novos a favor, 17 votos contra e seis votos em branco. Joana Sá Pereira, também deputada parlamentar, foi eleita presidente da comissão nacional da JS, sucedendo a Nelson Felgueiras. Joana Sá Pereira foi eleita pelo círculo eleitoral de Aveiro e desempenha funções de advocacia na Sociedade de Advogados João Pedroso e Associados.

Em entrevista ao PÚBLICO em Setembro, Miguel Costa Matos apontava o dedo às estruturas partidárias que “já desiludiram muita gente” e promete “reinventar a participação na política" para que chegue às pessoas de uma forma “desempoeirada”. Miguel Costa Matos, defende que mais do que sucessivos acordos à esquerda, “é urgente renovar a ‘geringonça'” até porque considera o bloco central como “incompatível” com os valores do PS.

O novo líder da JS é licenciado em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, e possuiu um mestrado em Economia na Universidade Nova de Lisboa. O jovem eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa foi ainda Conselheiro Económico Adjunto do Gabinete do primeiro-ministro desde 2017.

O congresso esteve inicialmente marcado para o distrito de Leiria, mas a evolução epidemiológica atirou o congresso para o formato digital.