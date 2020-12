Líder do CDS pressionado a lidar com o Chega, “o elefante na sala”

Depois de expressar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, o conselho nacional do CDS (em modo online) prolongou-se pela noite fora, no sábado, com uma forte crispação entre a direcção e o grupo parlamentar, trocas de acusações entre actuais e antigos dirigentes, e a preocupação com o que a deputada Cecília Meireles disse ser o “elefante na sala” – o Chega. O CDS teve o seu momento de descompressão, mas nem por isso parece ter curado as feridas.

Continuar a ler