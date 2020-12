António Costa: “Temos de prosseguir neste túnel tenebroso, mas já se vê a luz”

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, defendeu, este domingo, que a habitação e a promoção do trabalho digno, “justamente remunerado e não a prazo” serão as prioridades do PS para apoiar as gerações mais jovens, que têm sido afectadas pela pandemia.

Ao encerrar o 22.º Congresso da Juventude Socialista (JS), que decorreu em vídeo-conferência, este fim-de-semana, António Costa destacou também que pela primeira vez, o valor das bolsas de estudo é maior do que o valor da propina máxima no ensino superior público.

“Sabemos bem que esta crise atingiu em particular os jovens que ainda estavam a iniciar o período experimental ou em contrato a prazo”, sublinhou. "Temos de prosseguir neste túnel tenebroso, mas já se vê a luz”, acredita o líder do PS. “A crise não vai acabar amanhã. Vamos ter alguns meses pela frente. Mas algumas coisas que julgámos impossíveis são agora possíveis”, acrescentou, elogiando o papel da ciência na criação de uma vacina contra a covid-19.

“A União Europeia desta vez, ao contrário da crise anterior, acordou depressa”, acredita o primeiro-ministro. “Não seria possível ter aprovado um programa de Recuperação e Resiliência da UE com a potência que este tem, focado e ancorado nos dois grandes objectivos da transição digital e climática. É muito bom ver como este programa que está alinhado com as prioridades estratégicas definidas pelo Governo para esta legislatura”, disse, justificando que isso evitará “um esforço de adaptação”.

O primeiro-ministro esteve presente no Congresso da JS enquanto secretário-geral do PS. António Costa saudou o modelo do congresso - exclusivamente digital. “Eu que assisto aos congressos da JS desde os 16 anos, posso dizer que este é o congresso mais diferente a que já assisti e que prova que a democracia não está suspensa”, declarou.

“A JS tem sido um contributo muito importante para suscitar, estimular e espicaçar o PS a ir mais além. Foi sempre assim em todas as gerações e será assim com Miguel Costa Matos. E isso é muito importante porque o partido precisa desse sangue novo constante”, concluiu.

O primeiro-ministro vincou que este é um tempo especialmente difícil para os jovens. “É particularmente duro para quem tema vossa idade. Mas o peso do presente não pode fazer esquecer aquele que é o nosso dever: ao mesmo tempo que combatemos a pandemia, temos de cuidar do futuro e não esquecer os quatro objectivos estratégicos que definimos para esta legislatura”, disse.

Antes da pandemia, disse António Costa, “estávamos no caminho certo”. Mas não é tempo de desistir, vincou. o líder socialista acredita que ainda é possível cumprir os objectivos a que o PS se propôs em Outubro de 2019 no combate às alterações climáticas; no equilíbrio demográfico (através de um saldo migratório positivo e do aumento da taxa de fecundidade); na transição digital e “a verdadeira razão de ser do socialismo democrático” através da redução da taxa de pobreza “como os que obtivemos no final da última legislatura”.

O primeiro-ministro vincou a importância de ser um país diverso, com mais imigrantes. Tal como Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, assinalou este sábado, António Costa insistiu na prioridade de garantir que os portugueses não precisam de sair de Portugal em busca de melhores condições de vida.

Apesar de estar confiante no caminho, António Costa insistiu que é preciso “não ficar conformado” com os resultados. O primeiro-ministro afirmou que o Programa de Recuperação e Resiliência identifica a transição climática e digital “não como uma ameaça, mas como uma oportunidade”.

Miguel Costa Matos, o mais jovem deputado, com 26 anos, foi o único candidato à sucessão de Maria Begonha, que permanecerá enquanto vice-presidente da estrutura socialista. O novo secretário-geral da JS venceu com 179 novos a favor, 17 votos contra e seis votos em branco.

Joana Sá Pereira, também deputada parlamentar, foi eleita presidente da comissão nacional da JS, sucedendo a Nelson Felgueiras. Joana Sá Pereira é também uma das mais jovens deputadas desta legislatura. Foi eleita pelo círculo eleitoral de Aveiro e desempenha funções de advocacia na Sociedade de Advogados João Pedroso e Associados.

Em entrevista ao PÚBLICO em Setembro, Miguel Costa Matos apontava o dedo às estruturas partidárias que “já desiludiram muita gente” e promete “reinventar a participação na política" para que chegue às pessoas de uma forma “desempoeirada”. Miguel Costa Matos, defende que mais do que sucessivos acordos à esquerda, “é urgente renovar a ‘geringonça'” até porque considera o bloco central como “incompatível” com os valores do PS.

Miguel Costa Matos é licenciado em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, e possuiu um mestrado em Economia na Universidade Nova de Lisboa. O jovem eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa foi ainda conselheiro económico adjunto do gabinete do primeiro-ministro desde 2017.

O congresso esteve inicialmente marcado para o distrito de Leiria, mas a evolução epidemiológica atirou o congresso para o formato digital.