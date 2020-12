Beverley Ditsie levou as cores do arco-íris a África — e fez história sem saber

Descobriu-se nas brechas que a mãe abria no apartheid na África do Sul, coloriu as ruas e os palcos quando ainda ninguém “conhecia outra forma de ser”. O tempo voou e Beverley Ditsie percebeu que não havia volta a dar. “Este foi o caminho traçado para mim, senão estaria morta.” Aos 49 anos, a sua luta está longe de terminar. “A escravidão mental continua a existir. E mal falamos dela.”