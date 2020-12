Que futuro nos espera

O pensamento, “Escrito na Pedra” do PÚBLICO de sexta-feira da autoria de Martin Luther King, acentua como uma luva em qualquer tempo, mas agora vem mesmo a propósito: “A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar”.

Como é possível em 2020 e em Portugal, um governo de esquerda e socialista calar durante 9 meses um caso de tortura até à morte de um cidadão, (não interessa a nacionalidade) por “pessoas” ao seu serviço?

Em que mundo vivemos?

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Extinção do SEF

O caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk é uma situação que nos deve envergonhar a todos os níveis. Habituados a ser um povo de bons costumes, o que aconteceu e que não pode deixar de contar com a mão pesada dos tribunais perante os responsáveis, sai fora dos exemplos de respeito e incentivo dos Direitos Humanos, que Portugal no essencial pratica e que, como tal, é apreciado e respeitado por esse mundo fora. Este caso é uma ferida exposta que provavelmente levará muito tempo a sarar, tal o hediondo da situação. E se é verdade que há rumores que outros casos já terão acontecido, se bem que sem o mediatismo deste, a conclusão é a de que o serviço não serve e que o SEF deve ser de imediato extinto. A sua reestruturação deverá motivar isso mesmo e a nova estrutura que dele possa sair, resultar da garantia de ser formada por profissionais qualificados e idóneos, que não se servem do seu poder para exercer força excessiva. Cabe ao Governo em conjunto com os partidos da Assembleia da República conceber uma solução, que de futuro seja permanentemente fiscalizada, que dignifique o país e escolha profissionais sensatos, psicológica e socialmente impolutos e que dêem do seu serviço o prestígio de que tanto se necessita. A presente solução parece que já deu o que tinha a dar.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Ainda o crime no aeroporto de Lisboa?

O PÚBLICO de sexta-feira veio novamente denunciar esta tragédia, desta vez, pela pena de cinco conhecidos articulistas. Embora todos sejam unânimes na condenação do crime, gostaria de salientar o magnífico escrito do director do jornal, não só pela frontalidade e clareza do seu comentário, mas também pela importância que o editorial sempre tem para qualquer leitor.

Penso que tudo, ou quase tudo, já foi dito mas gostaria de insistir na importância que a comunicação social tem, em não deixar esquecer este verdadeiro atentado aos direitos humanos, praticado por portugueses em território nacional. É preciso levar em linha de conta que o assunto já ultrapassou a nossa fronteira, tendo inclusivamente merecido um comentário muito duro da comissária europeia Ilva Johansson.

Num país que conta com o turismo como uma das suas principais fontes de receita, temos o dever de tudo tentar para que Portugal não seja visto como uma nação de selvagens. Assim, se por um lado é de aplaudir a decisão (muito atrasada) do governo em atribuir uma indemnização à família enlutada, por outro, fico estupefacto com a atitude do ministro da tutela que considera ter tido uma actuação impecável em todo este inqualificável imbróglio.

Finalmente, a bem de alguma clareza na opacidade deste processo, é imperioso saber-se para onde vai transitar a ex-directora da SEF e ainda qual a atitude que o primeiro-ministro pretende tomar, em face das declarações do ministro Eduardo Cabrita, alegando que só sairá se António Costa o puser na rua.

Fernando Raposo de Magalhães, Lisboa

A tragédia da nossa ortografia

Não quero deixar de comentar o assunto que tantas vezes tem vindo à luz do dia sem resultados, e que é a tragédia da nossa ortografia.

Saiu no PÚBLICO mais um excelente artigo de Nuno Pacheco, que incansavelmente continua a batalhar pela dignidade da língua portuguesa, alvo de tropelias inqualificáveis. Escapa ao entendimento e ao bom senso que o país permaneça indiferente perante os dislates que se cometem todos os dias e o que mais me preocupa é que se esteja a ensinar nas escolas, às gerações mais novas, como se escreve em mau português.

Nem o poder político nem a população mostram sinais de repudiar que meia dúzia de auto-iluminados se tenham achado no direito de alterar a ortografia de que - são tantos os exemplos - se deveriam todos envergonhar. E que tenha havido deputados a aprovarem (será que se aperceberam da gravidade do assunto?) e de Governos a pactuarem com essa vergonha, de um acordo que não está acordado. Ficamos com a desagradável impressão que uma boa parte dos portugueses é indigna da riqueza da língua que possuem.

Fernando Santos Pessoa, Faro

