Von der Leyen e Johnson informam que as negociações pós-“Brexit” vão continuar

Governo britânico e Comissão Europeia anunciaram que as negociações sobre uma nova parceria económica e política entre Reino Unido e União Europeia vão continuar nos próximos dias.

Boris Johnson e Ursula von der Leyen tinham estabelecido este domingo como prazo para uma decisão definitiva sobre o processo negocial, mas entendem que se deve fazer um “último esforço” para se tentar chegar a um compromisso antes do dia 31 de Dezembro e do fim do período de transição.

“Apesar da exaustão de quase um ano de negociações e apesar do facto de os prazos terem sido incumpridos uma e outra vez, acreditamos que, nesta fase, é responsável fazermos um último esforço”, reagiu a presidente da Comissão Europeia, num comunicado curto.

“Mandatámos os nossos negociadores a continuarem as discussões e a verem se é possível chegar a um acordo, mesmo nesta fase tardia”, acrescentou a líder do executivo comunitário.