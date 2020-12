“Brexit”: Londres e Bruxelas vão continuar a negociar – mas até quando?

Boris Johnson e Ursula von der Leyen tinham estabelecido este domingo como prazo para uma decisão definitiva sobre o processo negocial, mas, depois um telefonema, ao final da manhã, entenderam que devem fazer um “último esforço” para tentarem chegar a um compromisso antes do dia 31 de Dezembro e do final do período de transição do “Brexit”.

