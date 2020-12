Sorteio da UEFA: FC Porto, Benfica e Sp. Braga ficam a saber o seu futuro

A Escolha de Sofia para o FC Porto, O Bom, o Mau e o Vilão para Benfica e Sp. Braga. Se os sorteios das eliminatórias das competições europeias fossem filmes, estes poderiam definir o que espera as equipas portuguesas em Nyon, no final da manhã desta segunda-feira.

Às 11h, há sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A única equipa portuguesa com direito a bola e papelinho num pote é o FC Porto, que surge no lote de equipas menos cotadas neste sorteio.

O segundo lugar no grupo C, atrás do Manchester City, coloca os portistas à mercê dos “tubarões” europeus presentes no pote 1 – o dos cabeças-de-série. E o que espera o FC Porto é pouco menos do que uma autêntica “escolha de Sofia”.

Entre os adversários possíveis há o actual campeão europeu, Bayern de Munique, o finalista do ano passado, PSG, a equipa com mais Champions conquistadas, Real Madrid, e o campeão de há dois anos, Liverpool.

Mas o cenário não fica por aqui. No caminho do FC Porto podem estar ainda a Juventus, campeã italiana há nove anos, ou clubes poderosos e financeira e individualmente apetrechados como Chelsea e Borussia Dortmund.

Do pote 1, só mesmo o Manchester City não defrontará o FC Porto – as condicionantes do sorteio ditam que, por se terem defrontado na fase de grupos, não se encontrarão nos “oitavos”.

Como trivialidade, atentemos na análise matemática às probabilidades para este sorteio. Com base nas condicionantes impostas pela UEFA, o analisador de dados Mr.Chip elaborou a tabela que estabelece as probabilidades para o sorteio da Champions.

O FC Porto tem cerca de 20% de hipóteses de enfrentar o Real Madrid, enquanto duelos com Liverpool, Chelsea e PSG são possíveis, mas altamente improváveis – estas combinações (a vermelho na imagem) são, de resto, as mais improváveis em todo o sorteio e não apenas no universo do FC Porto.

MADRID-LEIPZIG (31%) ES EL DUELO MÁS PROBABLE del sorteo de octavos de la Champions League 2020-21.



Aquí tenéis la tabla con todos los posibles cruces y la probabilidad de cada uno de ellos #UCL pic.twitter.com/hEhrI3tQJO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 9, 2020

Pote 1 (do qual sairá o adversário do FC Porto):

- Bayern de Munique (Alemanha)

- Real Madrid (Espanha)

- Liverpool (Inglaterra)

- Chelsea (Inglaterra)

- Borussia Dortmund (Alemanha)

- Juventus (Itália)

- PSG (França)

- Manchester City (Inglaterra)*

*não pode calhar ao FC Porto.

“O bom, o mau e o vilão”

Na “segunda divisão” europeia, Benfica e Sp. Braga ficaram, por via do segundo lugar nos seus grupos, no pote 2 do sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Estão, por isso, às 12h, também em Nyon, no caminho de equipas de grande tarimba, entre as quais as quatro mais fortes entre as oito que caíram da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, já chegou mesmo a dizer que, a partir dos oitavos-de-final, a Liga Europa seria uma autêntica Liga dos Campeões – ideia partilhada por José Mourinho, crítico com a possibilidade dada às equipas da Champions de caírem para a Liga Europa.

Ainda em metáfora cinematográfica, o futuro de Benfica e Sp. Braga na Liga Europa sairá de um lote de equipas que pode ser definido como “o bom, o mau e o vilão”. Porquê? Porque há, no plano teórico, um grupo de quatro equipas que significariam um bom sorteio – Club Brugge, Dínamo Zagreb, Hoffenheim e PSV –, cinco que seriam um mau sorteio – Ajax, Shakhtar, Roma, Villarreal e Leverkusen – e cinco que se prestariam a ser autênticos vilões para as equipas portuguesas – Manchester United, Tottenham, AC Milan, Arsenal e Nápoles.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por fim, há duas equipas que podem provocar sensações diferentes às equipas portuguesas. Pela mesma condicionante que existe entre Manchester City e FC Porto, na Champions, o Benfica não pode defrontar o Rangers e o Sp. Braga não pode defrontar o Leicester. Mas isto significa que os minhotos têm uma bola a mais que pode ser “simpática”, o Rangers, enquanto os “encarnados” têm mais um “semi-tubarão” que lhes pode sair em sorte, o Leicester.

Pote 1 (do qual sairão adversários de Benfica e Sp. Braga):

Manchester United

Club Brugge

Ajax

Shakhtar Donetsk

Roma

Arsenal

Villarreal

Dínamo Zagreb

Hoffenheim

Bayer Leverkusen

Rangers*

PSV

Nápoles

Leicester**

AC Milan

Tottenham

*não pode calhar ao Benfica

**não pode calhar ao Sp. Braga