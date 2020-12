Roma de Paulo Fonseca regressa às vitórias com goleada

A Roma, de Paulo Fonseca, regressou neste domingo aos triunfos no campeonato italiano de futebol, ao vencer na visita ao Bolonha, num jogo em que o resultado, com uma “mão cheia” de golos (5-1), ficou definido na primeira parte.

Os romanos marcaram muito cedo, através de um autogolo de Andrea Poli, aos cinco minutos, e à passagem do quarto de hora já venciam por três golos, com o 2-0 nos pés de Dzeko (10 minutos) e o 3-0 por Pellegrini (15').

Bryan Cristante também marcou na própria baliza e reduziu para o Bolonha, aos 24’, antes de Veretout (35') e Mkhitaryan (44') fecharem a contagem, num jogo cujo resultado ficou encontrado ao intervalo.

Depois de duas jornadas sem vencer, com um empate com o Sassuolo e derrota com o Nápoles, a equipa de Paulo Fonseca consegue uma vitória categórica e sobe ao quinto lugar, à espera da entrada em campo da campeã Juventus, que a pode ultrapassar.

A Roma não marcava cinco golos na primeira parte de um jogo da Serie A desde 1931. Só o tinha feito duas vezes na sua história: contra o Livorno, em maio de 1931, e contra o Pádua, em julho de 1930.

Também nesta 11.ª ronda, a Atalanta (8.ª) venceu a histórica Fiorentina (17.º), por 3-0, com a equipa de Florença a somar o sexto jogo sem vencer, numa Serie A em que tem apenas duas vitórias em 11 jornadas e está apenas a três pontos da zona de descida.

O Nápoles, com Mário Rui a entrar apenas aos 59 minutos, e Adrien Silva sem sair do banco da Sampdoria, venceu a equipa de Génova por 2-1, apesar de ter de correr atrás do resultado, com os visitantes em vantagem a partir dos 20 minutos.

Jantko marcou para a Sampdoria, mas Lozagno (53') e Petagna (68') deram a “cambalhota” no marcador e a vitória aos napolitanos.

Mais cedo, o Inter também recuperou de uma desvantagem de um golo e venceu fora o Cagliari por 3-1, segurando o segundo lugar na Liga, atrás do rival AC Milan, que ainda hoje recebe o Parma, pouco depois de a Juventus visitar o Génova.