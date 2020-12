FC Porto venceu o Tondela, mas voltou a não ser fácil

Uma semana depois de as duas equipas se terem defrontado para o campeonato, com os portistas a vencerem de forma bem difícil os beirões (4-3), as duas equipas voltaram a defrontar-se no mesmo palco, mas agora para a “prova rainha” do futebol português e sabendo que uma delas ficaria pelo caminho. O triunfo foi, mais uma vez, portista (2-1), mas voltou a não ser fácil.

Talvez escaldado com o susto apanhado no passado fim-de-semana, Sérgio Conceição não facilitou, fazendo alinhar um “onze” com apenas quatro alterações em relação a esse (uma das quais na baliza). Nada de poupanças, portanto.

Já Pako Ayestarán promoveu uma pequena revolução na equipa, alterando sete jogadores em relação a esse encontro. Mas tantas mexidas não afectaram o desempenho da equipa, que voltou a apresentar-se desinibida e sem complexos, especialmente no primeiro tempo, período em que foi capaz de causar mais calafrios aos “dragões”.

O FC Porto marcou primeiro, e logo no início da partida, por intermédio de Taremi, que aos 4 minutos beneficiou de um ressalto no seu próprio corpo depois de surgir na frente de Trigueira, para fazer o 1-0.

Mas, na primeira vez que conseguiu desenhar um contra-ataque, o Tondela marcou num lance finalizado por João Mendes, que despertou o fantasma do jogo disputado entre as duas equipas poucos dias antes.

Valeu ao FC Porto mais um golo de ressalto, desta vez apontado por Marega, que desviou um cruzamento “prensado” de Otávio.

Na segunda parte, o FC Porto entrou melhor e conseguiu controlar as saídas de bola do Tondela. Os “azuis e brancos” dispuseram de algumas aproximações perigosas à baliza de Trigueira. Mas a bola não entrou e, nos minutos finais do encontro, o Tondela voltou a pressionar o FC Porto. Sem criar grandes ocasiões de golo, mas deixando no ar a sensação de que poderia chegar ao golo que daria o prolongamento. E, tal como, há uma semana, esse golo esteve quase a chegar, não tivesse Souley Anne desperdiçado um lance flagrante, cabeceando por cima da barra quando estava sozinho frente a Diogo Costa.