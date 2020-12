Accionista do Santa Clara suspeito de corrupção no Mundial 2022

Glen Lian Seng Lau não tinha ligações conhecidas ao mundo do futebol quando se tornou no maior accionista da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Santa Clara, em Abril de 2017. Pelo menos em termos desportivos, já que o empresário de Singapura está a ser investigado pelas autoridades francesas e brasileiras pelo envolvimento de uma empresa em que era administrador no suposto esquema de corrupção para atribuição do Mundial de 2022 ao Qatar.

