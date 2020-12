Proprietário de mural pintado por Banksy adia venda de edifício em Inglaterra

A descoberta de uma pintura assinada pelo artista de rua Banksy (pseudónimo) que mostra uma idosa a espirrar, soltando a dentadura, levou o proprietário a adiar a venda do edifício em que se encontra o mural, em Bristol, na Inglaterra. A obra, intitulada Aachoo!!, foi descoberta na parede exterior de uma casa em Totterdown, Bristol, na manhã de quinta-feira, e mostra uma idosa a espirrar violentamente, largando a bengala e a malinha, enquanto a dentadura postiça é projetada no ar.

Os media britânicos indicaram, depois da descoberta da pintura, que o proprietário decidiu adiar a venda do imóvel, que a publicação especializada Art Newspaper revela estar avaliado em 350 milhões de libras (381 milhões de euros) e agora deverá ser muito valorizado com aquela obra do famoso artista de rua. No entanto, em declarações à estação da BBC, Nick Makin, filho dos proprietários, negou a intenção de parar a venda: “Claro que aumenta o valor da casa, e temos de parar para pensar, mas não muda a decisão da venda”, disse. Acrescentou que a venda foi adiada por 48 horas para assegurar que o trabalho artístico vai ser protegido.

Banksy colocou a imagem na sua página da rede social do Instagram, confirmando a autoria.

O artista começou a carreira a pintar em paredes de edifícios em Bristol, tornando-se um dos mais icónicos criadores da street-art, com algumas obras já vendidas por milhões de euros.