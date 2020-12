John Le Carré (1931-2020): um grande talento literário ao serviço do romance de espionagem

O escritor britânico e episódico agente secreto John Le Carré, responsável por transformar o romance de espionagem numa arte literária de primeira grandeza, criando um mundo realista e convincente de burocracia e calculismo, de amizades fraternas e traições, de sordidez e heroísmo, morreu este domingo aos 89 , de pneumonia, num hospital da Cornualha, onde estava internado.

Pseudónimo literário de David John Moore Cornwell, John Le Carré, cujos 25 romances estão todos traduzidos e editados em Portugal, estreou-se em 1961 com Chamada para a Morte, que introduz o discreto George Smiley numa bem urdida história semi-policial, que não prenuncia ainda inteiramente a capacidade de criar um mundo próprio que o autor mostrará em O Espião que Saiu do Frio (1963), adaptado ao cinema em 1965 por Martin Ritt​, e sobretudo na magnífica trilogia de Karla, composta por A Toupeira (1974), O Ilustre Colegial (1977) e A Gente de Smiley (1979), não apenas um triunfo absoluto da literatura de espionagem, mas uma considerável façanha da narrativa de ficção do século XX.

Nascido em Poole, uma cidade portuária no condado de Dorset, no sul de Inglaterra, em 1931, Le Carré começou a colaborar com os serviços secretos britânicos ainda no final dos anos 40, enquanto estudava na Alemanha e na Suíça, e serviu como oficial de informações após a II Guerra, tendo ainda ensinado durante algum tempo no tradicional colégio de Eton, uma escola interna para rapazes – ambiente que recupera especialmente em O Ilustre Colegial –, antes de ingressar no MI5 (serviços de segurança interna) e depois no MI6, os serviços secretos ingleses. Durante algum tempo foi responsável por recrutar e gerir espiões nos países de Leste, do outro lado da então Cortina de Ferro. Esteve colocado em Bona, que serve de cenário a Algures na Alemanha, o primeiro livro que publica depois de o sucesso de O Espião que Saiu do Frio, que Graham Greene considerou a melhor história de espionagem que jamais lera, lhe ter permitido deixar a função pública e dedicar-se a tempo inteiro à escrita.

Le Carré conheceu, pois, em primeira mão, se não as arriscadas missões no terreno que virá a descrever nos seus livros, pelo menos esse mundo do quartel-general londrino dos serviços secretos, a que as personagens dos seus romances chamam sugestivamente “o Circo”. É esse mundo deceptivo, nos antípodas da exuberante espionagem à Ian Fleming, o criador de James Bond, que constitui a sua marca de água, embora os dilemas morais do ofício fossem já um tópico recorrente nos livros de Graham Greene, também ele um antigo agente do MI6.