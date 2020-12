Jovem de 19 anos que morreu com covid-19 tinha “várias patologias”

Morreu na sexta-feira uma jovem de 19 anos infectada com covid-19, tornando-se na segunda vítima mortal mais nova em Portugal desde o início da pandemia. O PÚBLICO confirmou junto de fonte da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que a jovem de 19 anos residia na zona Norte e tinha “várias patologias” graves, factor que agravou os efeitos da infecção e impossibilitou uma recuperação.

Esta morte corresponde ainda ao primeiro óbito registado na faixa etária entre os dez e os 19 anos. Em Agosto morreu uma bebé de apenas quatro meses que estava internada no Hospital Dona Estefânia, no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Tal como a jovem que morreu sexta-feira, a bebé tinha outras “condições associadas”, conforme explicou na altura a ministra da Saúde, Marta Temido. Desde o início da pandemia, a bebé continua a ser o único caso de morte provocada pelo vírus numa criança.

Na sexta-feira, Portugal registou 4413 novos casos de infecção por covid-19 e 88 óbitos provocados pelo vírus, informou a Direcção-Geral da Saúde no boletim epidemiológico deste sábado. Estes números representam uma diminuição de ambos os indicadores face aos últimos dados das autoridades de saúde: na quinta-feira, registaram-se 95 mortes e 5080 casos.

Acompanhando o número de mortes e novos casos, os internamentos também diminuíram, com menos 137 pessoas nesta condição, num total de 3093 pacientes. O número de doentes em cuidados intensivos sofreu uma diminuição, contando-se agora 503 pacientes nestas unidades, menos quatro do que no último boletim.

A região Norte registou a maioria dos novos casos de infecção, acolhendo 59,3% das infecções detectadas na sexta-feira. O Centro concentrou 16,7%, Lisboa e Vale do Tejo reuniu 30,5%, o Alentejo 2,9% e o Algarve 1,4%. Nos arquipélagos, a Madeira acolheu 0,6% dos novos casos e os Açores 0,7%.

Registaram-se ainda 4805 recuperações, num total de 268.453 desde o início da pandemia. Desde Março, mês em que foram detectados os primeiros casos em Portugal, o país já registou um total de 344.700 infecções por covid-19, com 5461 mortes provocadas pelo vírus. Houve ainda uma redução do número de casos activos: são agora 70.786, menos 480 do que na quinta-feira. As autoridades de saúde têm também menos contactos sob vigilância, num total de 73.977, menos 917 do que no boletim anterior.

Desde o início da pandemia, foram detectados mais casos no sexo feminino (189.620) do que no sexo masculino (154.947). Esta tendência inverte-se nos homens, tendo morrido com complicações provocadas pela covid-19 mais homens (2862) do que mulheres (2599).