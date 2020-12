Por uma cultura de direitos humanos nas forças de segurança

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, aproveitou o Dia Internacional dos Direitos Humanos, na quinta-feira, para anunciar que o Governo decidira requerer à provedora de Justiça que avaliasse e iniciasse o processo de indemnização pelo Estado português à família de Ihor Homenyuk, o cidadão ucraniano barbaramente torturado e assassinado por três agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a 12 de Março, no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa.

