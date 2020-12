João Almeida ataca Presidente da República: “É a figura da geringonça”

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, defende que o partido deve apoiar o candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa – e foi secundado pelo seu vice Filipe Lobo d’Ávila – mas há vozes muito críticas do Presidente da República como a de João Almeida, que acusou o chefe de Estado de ser cúmplice de um “pântano”, apurou o PÚBLICO. A posição sobre as presidenciais está em debate no conselho nacional do partido, que se realiza totalmente através de plataformas digitais.

No arranque da discussão, o líder do partido considerou que Marcelo é a “escolha certa”, afastando a hipótese de o CDS não apoiar nenhum candidato presidencial ou até de correr o risco de ficar colado ao candidato do Chega, André Ventura. Apontando o actual Presidente como a figura capaz de “unir o espaço político da direita e o país”, Francisco Rodrigues dos Santos não poupou nos méritos de recandidato. É um “moderado”, acredita na “democracia liberal, “no humanismo personalista”, é “seguidor da doutrina social da Igreja” e é “um homem da AD”.

Depois de já ter criticado publicamente o Presidente da República nos últimos meses, o líder do CDS decidiu agora evitar apontar o dedo a Marcelo perante os conselheiros nacionais. Apontou-o como o garante da “estabilidade” e lembrou que só nos primeiros quatro anos o Presidente da República vetou tantos diplomas como Cavaco Silva em dois mandatos, alguns dos quais com o aplauso do CDS.

O argumento de tentar afastar o Presidente de uma colagem ao Governo foi frontalmente contestado por João Almeida, líder da lista alternativa à direcção do partido, no último congresso, com o apoio da linha política da ex-líder Assunção Cristas e do anterior presidente, Paulo Portas. O deputado foi duro ao dizer que “a figura da geringonça não é António Costa, é Marcelo Rebelo de Sousa” e que o Presidente “caucionou os erros” desta governação. O ex-candidato à liderança do CDS contrariou ainda a ideia de colar o antigo presidente do PSD a uma figura da AD (como ministro nessa altura) e acusou Marcelo de ser uma “figura central de um pântano” da democracia, apontando a cumplicidade na nomeação do ministro das Finanças para o Banco de Portugal, a nomeação da nova Procuradora-Geral da República, no apoio à festa do Avante! e congresso do PCP, e defendendo o fim do SEF. Exemplos de um “pântano” em que a “direita popular democrática não se pode rever”.

Mais brando mas assumindo também a discordância no apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, Adolfo Mesquita Nunes apontou o dedo à direcção do partido por não ter definido já uma posição clara sobre as presidenciais (uma posição partilhada por outros conselheiros) e acusou mesmo Francisco Rodrigues dos Santos de entrar em contradição ao querer optar agora pelo recandidato, quando foi crítico do chefe de Estado nos últimos meses. O ex-vice-presidente do CDS aproveitou para dizer que foi a direcção do partido que recusou o seu nome para uma candidatura a Belém e que, dessa forma, não seria candidato contra o CDS.

Mas era precisamente o nome de Adolfo Mesquita Nunes que o ex-deputado Hélder Amaral assumiu ser uma “magnífica possibilidade”, além de reiterar que não votará em Marcelo Rebelo de Sousa. O principal motivo foi a forma como o chefe de Estado geriu as consequências políticas dos fogos de 2017.

Em defesa do apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, Filipe Lobo d’Ávila, primeiro vice-presidente do CDS, considerou ser a “melhor solução” e um candidato que “não representa uma aventura”. O dirigente considerou que o primeiro mandato foi “positivo”, embora nem sempre tivesse acompanhado as opções do Presidente da República.