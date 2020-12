Iniciativa Liberal assume que o partido tem de estar preparado para eleições antecipadas

O líder da Iniciativa Liberal avisou este sábado que o partido deve estar preparado para a eventualidade de se realizarem eleições legislativas antecipadas e prometeu que a organização e profissionalização interna são também prioridades para 2021.

Na abertura da V Convenção Nacional do Iniciativa Liberal (IL), por videoconferência, para eleger os novos órgãos, mas sem eleições para a presidência, João Cotrim de Figueiredo fez um balanço de um ano de mandato e traçou algumas das prioridades para 2021.

“Os últimos meses têm produzido uma alteração do clima político, que deixou de tornar tão óbvio e provável que esta legislatura chegue até ao fim”, referiu o líder do IL, lembrando que “os partidos à esquerda do PS” têm feito reivindicações para aprovar o Orçamento do Estado.

“Este ano, o PS decidiu não pagar uma das facturas”, defendeu o presidente do IL, acrescentando: “Não sei se no Orçamento de 2022 estará disponível para pagar qualquer das facturas. A bem do país era bom que não estivesse, porque tudo o que são exigências do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista Português não tendem a contribuir para um Portugal certamente mais liberal ou mais desenvolvido.”

João Cotrim de Figueiredo disse ainda que o primeiro-ministro, António Costa, é um homem de aproveitar as oportunidades, pelo que “se houver oportunidade de haver eleições antecipadas com benefício do PS, ele aproveitará”.

No seu discurso, o líder do IL admitiu ainda que “nem tudo correu bem este ano”. Admitindo a sua responsabilidade, o político apontou que “o partido não fortaleceu a sua organização interna a tempo de responder não só às enormes novas exigências que representação parlamentar trouxe, como ao crescimento grande e acelerado” do partido.

“Assumo um compromisso que no primeiro trimestre de 2021 será dada prioridade à organização interna, modernização e profissionalização do partido, até porque em 2021 temos de estar fortes, porque é um ano cheio de desafios”, sublinhou, recordando a realização das eleições presidenciais e das autárquicas.

João Cotrim de Figueiredo revelou ainda que estão recolhidas as assinaturas, “mais do que as mínimas necessárias”, para a candidatura de Tiago Mayan às presidenciais, e aplaudiu a coragem do candidato para “não deixar que a escolha daqueles que não têm qualquer apreço pelo socialismo se resumisse a votar em alguém que representa o sistema político há mais de 40 anos ou em alguém que é um oportunista e apela ao que de pior a natureza humana tem”.

As autárquicas serão um “desafio grande” e os “núcleos têm uma responsabilidade enorme de identificar talentos locais para integrar listas”

A reunião de hoje tem na ordem de trabalhos, para além de outros temas, a eleição de membros para um novo mandato do Conselho Nacional, do Conselho de Jurisdição e do Conselho de Fiscalização.

A Iniciativa Liberal foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional em 13 de Dezembro de 2017, tendo-se estreado em eleições nas europeias de 2019. Meses depois, nas eleições para a Assembleia da República de 2019, a Iniciativa Liberal conseguiu eleger um único deputado, João Cotrim Figueiredo, pelo círculo de Lisboa.

Nas eleições regionais dos Açores que aconteceram no final de Outubro, os liberais conseguiram também entrar naquele parlamento regional, obtendo um mandato.