CDS: Grupo de Lobo d’Ávila mostra-se solidário com Rodrigues dos Santos

Com os críticos da direcção preparados para apontar erros e ziguezagues na estratégia do líder do CDS, o grupo de Filipe Lobo d’Ávila, primeiro vice-presidente do partido, vai mostrar solidariedade a Francisco Rodrigues dos Santos no conselho nacional deste sábado. A reunião, que será via plataformas digitais, promete ser tensa também por causa do apoio à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.

