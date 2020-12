O leitor João Elias, ao reflectir sobre a reformulação gráfica do jornal, interroga-se e interroga o provedor: “Se o jornal (em papel) não é feito e pensado para os seus leitores e para angariar novos leitores, vai acabar por se extinguir, talvez seja essa até a vossa intenção com as mudanças que foram efectuadas desta vez, com o crescente potenciar da edição online.”

O director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, assevera que não. “A aposta na edição impressa, criando um figurino gráfico mais compacto, mais exigente e mais difícil de editar, é a prova de que o PÚBLICO não desistiu nem vai desistir do papel. Mesmo que o futuro seja nas edições online, nós sabemos que a actualidade organizada das edições de papel continua a ser procurada por muitos dos nossos leitores e sentimos que é nosso dever prestar-lhes esse serviço. A aposta na edição impressa, por isso, não foi para potenciar a edição online, mas para potenciar uma parte fundamental do que é o nosso jornal e o nosso jornalismo: o jornal de papel.”

Grande amante da leitura do jornal em papel, o provedor regista com agrado o compromisso do director.

As suspeitas do leitor Francisco Luiz Gerês Pereira, de Vila Nova de Famalicão, são de outra natureza e centram-se em duas rubricas: “Refiro-me aos ‘negativo’ e ‘positivo’ que encabeçavam o Espaço Público. Porquê cortar o que está bem? Dá trabalho? Não querem ofender ninguém? Ou é antes uma opção por um jornalismo preguiçoso? Olhe, não sei.”

Sabe o director do PÚBLICO: “Por ser um espaço diário, o ‘Sobe e Desce’ tinha-se transformado numa rotina que em muitos dias carecia de justificação. Porque se há edições em que é fácil e óbvio encontrar várias personalidades com actos capazes de justificar a sua ‘subida’ ou ‘descida’, havia outros dias em que a procura de nomes se transformava num exercício penoso e carente dos melhores fundamentos jornalísticos. Como consequência, este exercício suscitava muitas vezes reparos e críticas merecidas por parte dos nossos leitores, pelo que decidimos que não faria sentido mantê-lo.”

O provedor compreende que o leitor goste dessa rubrica, mas já tem dificuldade em acompanhá-lo quando faz perguntas capciosas. Por outro lado, também sei, por experiência vivida, que a explicação do director é fundamentada e pertinente. Num jornal diário, repito, diário, é preferível não haver “sobe e desce” que ser confrontado com a obrigação de os atribuir, torcendo por vezes os critérios que presidiram à criação da rubrica de modo a nela encaixar uma personalidade que, em rigor, não subiu nem desceu.

Não podendo fazê-lo individualmente e ainda que com atraso, aqui ficam os meus agradecimentos a todos os leitores e aos camaradas de profissão que, em termos por vezes muito calorosos, me desejaram as boas vindas ao cargo de provedor do PÚBLICO. Respondo-lhes, como é da praxe, que espero não os desiludir

O segundo espaço do jornal que merece críticas ao leitor é a meteorologia. “ (…) Há ainda uma questão que me perturba: porquê aumentar o espaço para a meteorologia? Então o leitor do PÚBLICO não tem smartphones com aplicações para lhe darem o tempo, na hora, minuto, segundo? É relevante? Para quê gastar papel naquilo? É o suplemento diário do Seringador? Acho que afinal vou fazer um luto do jornal.”

Responde o director Manuel Carvalho: “Percebemos que muitos leitores achem excessivo divulgar o mapa da Europa ou as temperaturas de cidades europeias. Mas acrescentámos ali também informações úteis sobre a qualidade do ar e um medidor de CO2. É uma página de utilidades que nos parece fazer sentido e cujo conceito gráfico permite aos leitores absorverem o essencial da sua informação em parcos segundos.”

O provedor duvida que alguém vá consultar o PÚBLICO para saber que tempo faz nalgum recanto da Europa. Por outro lado, nestes tempos de globalização, uma visão da meteorologia no conjunto da Europa é algo que está na moda. Supostamente essa informação torna-nos mais europeus e cosmopolitas… (Nesse domínio, o palmarés vai para a informação meteorológica divulgada pela Antena1. Nela ficamos a saber que tempo fará amanhã em Talin ou em Liubliana, e a ignorar “se vai nevar ou fazer sol” em algumas regiões de Portugal.)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda quanto ao novo grafismo do PÚBLICO, o provedor está em dívida para com os muitos leitores que colocaram questões bem pertinentes sobre as páginas de cultura e, em particular, sobre a agenda. Elas serão tema da próxima coluna – sem falta!

Não podendo fazê-lo individualmente e ainda que com atraso, aqui ficam os meus agradecimentos a todos os leitores e aos camaradas de profissão que, em termos por vezes muito calorosos, me desejaram as boas-vindas ao cargo de provedor do PÚBLICO. Respondo-lhes, como é da praxe, que espero não os desiludir.

O jornalista e Camarate Vários leitores protestaram pelo facto de eu ter escrito, no PÚBLICO, um texto de opinião sobre as convicções do Presidente da República no que respeita à tragédia de Camarate. Diz o leitor Nuno Matias Ferreira, de Santarém: “(…) Nunca imaginei que tal jornalista e ‘nosso provedor’ não separasse (ou separe), como penso que deveria fazer, esta última função da de ‘articulista de facção’. Penso que não é fácil continuar a confiar no provedor, depois do seu artigo de hoje, em que se ‘atira’, sem dó nem piedade, a quem não tem a sua (e minha, repito!) convicção sobre o ‘caso Camarate’. Ninguém foi poupado – nem o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, que poderia ter ocultado a sua convicção de sempre, é certo, mas que é livre de a não ocultar, nem deputados, nem cidadãos anónimos, que pensem o contrário do articulista. Tomara que a credibilidade do sr. provedor não sofra, da parte dos leitores em geral, o ‘rombo’ que levou hoje (…).” Com o título “O provedor do PÚBLICO e opinador também?”, o leitor A. Küttner de Magalhães escreve: “(…) Misturar no mesmo local a função de provedor e de opinador – mesmo que não no mesmo dia – coloca-o, quiçá, numa posição subjectiva à partida quanto a determinado tema, e talvez não o devesse fazer.” E continua o leitor: “(…) Fica sempre a dúvida da necessidade em ‘meios de comunicação social’ da figura do provedor, que é ‘pago’ (…) pelo próprio ‘meio de comunicação social’. (…) E, não estando aqui de forma alguma em causa a figura do José Manuel Barata-Feyo, que não será pelo que o PÚBLICO lhe paga que é seu provedor, a ideia que passa é se em determinados temas, até por sobre os mesmos ter escrito, não será demasiado parcial.” A opinião dos leitores é certamente respeitável, mesmo quando assume a forma de processo de intenção e roça a deselegância. Não me pronuncio sobre ela. Mas acontece que neste caso concreto essa opinião carece de fundamentação e revela uma leitura precipitada. O texto a que os leitores se referem não foi escrito pelo provedor do leitor. O PÚBLICO teve o cuidado de especificar que a coluna em causa é da autoria do jornalista fulano de tal, autor de um livro sobre o “caso Camarate”. Trata-se de algo que está muito claramente explicitado na assinatura do artigo. Ainda assim, fico muito contente quando os leitores me identificam apenas com o cargo que agora ocupo – o de seu provedor – e elegantemente se esquecem das muitas décadas profissionais que o jornalista já tem para trás dele. Sinto-me rejuvenescido…