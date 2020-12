TAP

Encontrei há dias um velho colega do liceu que tinha em casa uma dependência toda ela ocupada com uma maqueta electrificada com comboios miniatura com mudanças de linha, paragens nas estações, enfim tudo muito sofisticado para a época. Recordo-me que os pais eram pessoas de posses e este vício ficava-lhes bem caro. Também o que lhe fica bastante caro, é a paixão que o Júlio Isidro tem pelo aeromodelismo. Entre muitas histórias que lhe ouvi contar, não esqueço o troféu conquistado em terras de Sua Majestade, troféu esse que não saía de Inglaterra há 40 anos. Ora quem também pelos vistos é um “viciado” em comboios e aviões a sério, é o ministro Pedro Nuno Santos (PNS). Só que esta paixão que ele tem por estes meios de transporte, não é suportada pela sua conta bancária. Quem vai ter de sustentar mais estes esbanjamentos vamos ser todos nós, contribuintes de um país pobre e sem condições para os bens mais essenciais. Numa prova de falta de coragem, PNS quis levar o plano da TAP ao Parlamento. Depois desta tentativa de passar a batata quente para os outros, que pensará António Costa que tinha acusado o BE de se ter posto “ao fresco”?

Henrique de Morais, Porto

Demita-se, já, sr. ministro da Administração Interna

Eduardo Cabrita, de seu nome, ministro da Administração Interna (MAI), afirmou que Portugal – vou citá-lo – “é campeão na defesa dos Direitos Humanos”. Ora, como é campeão na defesa dos Direitos Humanos o nosso país permitiu que, há nove meses, três inspectores assassinassem, sem dó nem piedade, um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. Por sua vez, o MAI, anunciou, na pretérita quarta-feira, dia 9, a demissão da directora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões. Tarde e a más horas. Ou seja: tanto o ministro como a directora já deveriam ter-se demitido. Se tivessem um pingo de vergonha. Porque estamos numa democracia e numa democracia não devem ser permitidos assassínios perpretados por agentes do Estado. Se Eduardo Cabrita chegou a afirmar – agora – que a morte do cidadão foi “como se tivesse levado um murro no estômago” deveria perceber que “um murro no estômago” é mais leve do que ser morto à pancada. Et pour cause esta triste ocorrência deverá ter “consequências políticas”. Para dignificar o regime democrático. Ou, então, é tudo uma farsa.

António Cândido Miguéis ,Vila Real

"Mensagem de Natal"

O compadrio, a opacidade e a insensibilidade deixaram a sua baba nos oito meses de silêncio após o sinistro crime nas premissas de um organismo estatal, por pessoas ao seu serviço. Os primeiros indícios afirmavam que ali havia gato e muito mais do que gato.

Parece fazer consenso que é nos momentos mais difíceis que a pessoa humana revela o seu carácter e a sua robustez moral, mas neste caso não houve nem afectos, nem compaixão, nem honra, nem vergonha. Esta é, sem atenuantes, a Mensagem de Natal que os nossos ilustres dirigentes fazem chegar à família de Ihor Homenyuk, a todos para quem a palavra justiça significa mais do que uma frase bombástica e aos portugueses que reflectem sobres os valores da nossa nação.

Em baixo de página ficamos informados de que uma criatura singular acaba de conceber e mediatizar, para uso futuro, um “botão de pânico”, a ser pressionado por vindouros cidadãos do mundo se e quando entrarem em pânico no trato, em dias futuros, com outros inspectores do SEF.

Largos horizontes os daquela criatura que já previu mesmo mais episódios, Outrora criou-se neste país um Portugal dos pequeninos para deleite das crianças. Hoje oferecem-nos um Portugal pequenino para uso de adultos.

Pedro Lemos, Cascais

Nove meses depois...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi a 12 de Março, que o cidadão ucraniano Ihor Homenyuk foi assassinado por espancamento por três inspectores do SEF. Cristina Gatões, a directora do SEF, só agora se demitiu. Custa a acreditar, mas é verdade, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deveria ter feito o mesmo, mas aguarda a decisão de António Costa, que tudo leva a crer, continuará a manter a confiança naquele membro do seu Governo. O Presidente da República admite queda deste ministro, se se concluir que homicídio “não foi acto isolado”.

Resumindo, é na realidade escandaloso que este caso se arraste há nove meses e ainda existam dúvidas se Eduardo Cabrita será demitido. Ele próprio já deveria ter pedido a sua exoneração, mas há muito tempo.

Tomaz Albuquerque, Lisboa