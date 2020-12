Decifrada mensagem do Assassino do Zodíaco com mais de 50 anos

Três especialistas em criptografia conseguiram decifrar a 340 Cypher (Cifra 340), um dos dos enigmas com mais de 50 anos elaborados pelo Assassino do Zodíaco, um assassino em série que atormentou a região da Baía de São Francisco, na Califórnia, durante as décadas de 60 e 70. O mistério foi resolvido pelo criptógrafo e web designer David Oranchak, com o auxílio de um matemático australiano e de um operário de armazém belga. A equipa enviou a descoberta para o FBI, que já confirmou a resolução da mensagem encriptada.

O enigma foi enviado numa carta ao jornal San Francisco Chronicle em Novembro de 1969 — no período em que o Assassino do Zodíaco se encontrava activo.

O assassino em série foi responsável pela morte de cinco pessoas entre 1968 e 1969, tendo enviado para jornais locais várias missivas sobre as suas acções, entre as quais se encontravam quatro mensagens encriptadas. A primeira, a Z 408, foi enviada em Julho de 1969, dividida em três partes para jornais diferentes, tendo sido decifrada rapidamente por um casal de criptógrafos amadores. A 340 Cypher (deve o nome ao facto de ter 340 caracteres) é a segunda a ser descodificada. A Z 13, enviada em Abril de 1970, e a Z 32, em Junho do mesmo ano, continuam por resolver.

A equipa que decifrou o código esperava encontrar pistas em relação à identidade de um assassino (sobre o qual nada se sabe), mas a mensagem do criminoso não passa de uma série de provocações dirigidas a quem tentava apanhá-lo.

“Espero que estejam a divertir-se muito a tentar apanhar-me… Não tenho medo da câmara de gás porque vai enviar-me para o paraíso mais cedo porque agora tenho escravos suficientes a trabalhar para mim”, diz a mensagem numa referência às mortes pelas quais foi responsável.

David Oranchak classificou como “entusiasmante” a descoberta, que é o culminar do trabalho que tem realizado desde 2006 à volta dos códigos do Assassino do Zodíaco. “Temos a solução desde sábado passado. Quando comecei a olhar para os códigos do Zodíaco há vários anos, pensei que bastava escrever um programa de computador que o resolvesse, mas tem andado a dar cabo de mim este tempo todo. Até agora”, contou em declarações ao San Francisco Chronicle.

O web designer de 46 anos que vive no estado de Virgínia admite que nunca teria conseguido resolver o mistério sem o auxílio de outros dois entusiastas de criptografia: o matemático australiano Sam Blake e o operário de armazém belga Jarl Van Eykcke, que Oranchak descreve como um “programador muito talentoso” num vídeo sobre a resolução do enigma que publicou no seu canal de YouTube.

“Todos os membros da comunidade de criptografia do Assassino do Zodíaco sabiam que o enigma tinha outra camada para além de decifrar que letra correspondia a cada símbolo, e foi isso que descobrimos”, explicou Oranchak.

O norte-americano explicou que Sam Blake ficou interessado em manipular e fazer transposições dos caracteres da 340 Cypher, enviando mais de 650 mil variações da combinação que foram depois analisados com o auxílio de um programa criado por Jarl Van Eykcke. A 3 de Dezembro, uma das combinações que Oranchak analisou pareceu ter potencial. “Era em grande parte uma grande confusão como muitas das outras, mas esta tinha palavras como ‘espero que estejam a tentar encontrar-me’ e ‘na câmara de gás’ que podiam ser o caminho para a mensagem final”, explica David Oranchak no vídeo onde vai ao pormenor sobre a forma de decifrar a mensagem encriptada.

Daí até à mensagem completa a equipa demorou dois dias, enviando a solução para o FBI, responsável pelo caso. A agência federal norte-americana confirmou esta sexta-feira que a resolução da mensagem foi recebida e que a investigação ainda estava aberta.

O código desvendado não parece adiantar grandes pistas quanto à identidade do autor dos homicídios, o último deles cometido em Outubro de 1969, e responsáveis pela investigação ao longo dos anos admitem que as atenções devem virar-se para as outras duas mensagens, visto que o criminoso indicou em pelo menos uma carta que deixou o seu nome num dos códigos.

O caso do Assassino do Zodíaco é um dos mais famosos por resolver nos Estados Unidos. A história ganhou visibilidade global em 2007 graças ao filme de David Fincher, Zodiac, protagonizado por Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal e Mark Ruffalo e baseado no livro homónimo de Robert Graysmit, um cartoonista do San Francisco Chronicle na altura dos assassinatos que dedicou mais de uma década a tentar desvendar o caso.