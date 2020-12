Ascensão e queda dos filhos de ditadores

Figuras como “Nicolasito” Maduro, na Venezuela, ou os filhos dos Ortega Murillo, na Nicarágua, têm vindo a ganhar influência nos seus países e especula-se que, no futuro, possam chegar ao poder. Em sentido contrário, Gulnara Karimova, a filha mais velha do ex-presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, acabou na prisão depois de ser apontada como a sucessora natural do pai no poder.

