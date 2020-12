Azeite de Moura DOP: o lado romântico de uma cooperativa com 1300 produtores

Vender azeitona é um negócio e é preciso apostar no que produz mais. Mas isso não impede os olivicultores da cooperativa de Moura e Barrancos de continuarem a defender as variedades tradicionais. No futuro, quem sabe, como aconteceu com as castas de vinho, também elas poderão ser vistas como o que faz a diferença no azeite português.