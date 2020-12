A história de uma caneca feita por robots

A Mesa Ceramics ocupa um grande pavilhão de 10 mil metros quadrados na zona industrial de Estarreja, um pólo bem mais a norte de onde estão as principais industrias do cluster da cerâmica e do vidro, quase todas a sul de Aveiro. O investimento não parecia muito arriscado, a ideia era conseguir garantir a produção de cerâmica de mesa exclusivamente para os mercados internacionais. O projecto de investimento rondou os 18 milhões de euros, a aposta em linhas de automação que garantissem grandes volumes de produção foi aprovado via IAPMEI, e a empresa garantiu que uma importante fatia fosse assegurada pelos fundos comunitários.

