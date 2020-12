Isenção do IRS abrange salários até 9310 euros anuais em 2021

Com o aumento do salário mínimo em 30 euros no próximo ano, para 665 euros mensais, o fisco só irá cobrar IRS relativamente aos rendimentos anuais superiores a 9310 euros, pois o patamar da isenção do imposto estará indexado ao valor anual da retribuição mínima (os 12 meses regulares, mais os períodos dos subsídios de férias e Natal).

