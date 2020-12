Real mais forte do que o Atlético no derby de Madrid

Era uma semana de alto risco para Zinedine Zidane, mas o Real Madrid superou-a com distinção. Após vencer em Sevilha para o campeonato e ganhar a meio da semana uma “final” contra o Borussia Monchengladbach na Liga dos Campeões, os “merengues” derrotam neste sábado o Atlético, no derby de Madrid, por 2-0, e aproximaram-se dos “colchoneros”, que, apesar do desaire, continuam a liderar a liga espanhola.

Foi uma vitória inequívoca e uma prova de força do Real Madrid, numa altura em que o Barcelona colecciona fracassos. Mostrando fibra para os jogos mais difíceis – já tinha vencido no Camp Nou e em Sevilha -, os “merengues” alcançaram um importantíssimo triunfo no derby madrileno e colocaram um ponto final na invencibilidade do Atlético na liga espanhola.

No Santiago Bernabéu, um golo de cabeça de Casemiro colocou o Real a ganhar logo no 15.º minuto e, a partir daí, a equipa de Zidane não mais perdeu o controlo do jogo. Apesar de algumas iniciativas individuais de João Félix – foi substituído aos 60’ -, o Atlético sentiu sempre dificuldades para criar perigo para Courtois e, de forma justa, mas feliz, o Real chegou aos 2-0 aos 63’: após um remate de Carvajal de forte da área, a bola entrou na baliza após bater no poste e ressaltar nas costas de Oblak.