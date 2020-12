Marselha ameaça a liderança do Paris Saint-Germain

O Marselha, orientado pelo português André Villas-Boas, venceu neste sábado o Mónaco, por 2-1, num encontro da 14.ª jornada da Liga francesa de futebol, em que ficou confortável desde início, mantendo a perseguição ao Paris Saint-Germain - com menos um jogo, a equipa do Sul de França está a um ponto dos parisienses.

Depois de concluída a prestação menos boa na fase de grupos da Liga dos Campeões, e que culminou com o afastamento das competições europeias, o conjunto do sul de França continua a ser bem-sucedido a nível interno e, hoje, a jogar em casa, voltou a dar uma excelente resposta, perante um adversário que contou com o português Gelson Martins a titular.

O golo a abrir de Florian Thauvin, logo aos cinco minutos, e um outro de Dario Benedetto, aos 13, deixaram os “olympiens” bastante confortáveis e nem mesmo o tento apontado por Ben Yedder, aos 79, de penálti, impediu o Marselha de garantir o sexto triunfo consecutivo na “Ligue 1”.