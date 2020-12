No futebol, Mara Gómez encontrou o seu lugar no mundo

Houve uma altura em que Mara Gómez, futebolista, manicure e estudante de enfermagem, se sentiu desesperada e sem alternativas, antes de descobrir que o futebol fazia parte do seu caminho para a felicidade. “Houve uma altura da minha vida em que o sofrimento era tão grande que tentei suicidar-me. Várias vezes. Um dia fui para a estrada com a ideia de me atirar para a frente do primeiro carro que passasse. Uma vizinha salvou-me”, contava numa entrevista em Março passado ao jornal argentino Clarín. Agora, Mara sente-se feliz, porque pode ser o que sempre sentiu que era e pode fazer aquilo que sempre quis fazer.

Continuar a ler