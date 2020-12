Ondjaki: “Eu não opero com língua de dicionário, eu opero com língua de barro”

Andou às voltas com um cubo mágico para chegar aqui, onde tudo se encaixa. No ano em que comemora 20 anos de vida literária, lançou O Livro do Deslembramento , autoficção onde regressa às personagens da sua até agora tetralogia dedicada à Luanda dos anos 80. Para o angolano, é o mais psicológico e também aquele em que os escudos literários estão mais em baixo.