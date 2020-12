Movimento Zero promovido no Facebook da GNR. Polícia vai averiguar caso

A GNR confirma que houve uma promoção de uma publicação do Movimento Zero na conta oficial da força policial no Facebook, mas desconhece como tal aconteceu e vai investigar a origem da acção.

A publicação data de Julho e foi feita na conta do Movimento Zero no Facebook e republicada no Twitter esta sexta-feira por Fabian Figueiredo, da Comissão Política do Bloco de Esquerda. Em causa está um post do movimento não oficial de apoio às forças policiais que visava uma crónica no jornal Expresso, assinada por Carmo Afonso, sobre violência policial.

Foto Mensagem entretanto removida das redes sociais DR

Na publicação, tal como foi denunciado pelo bloquista, surgia uma mensagem que dava conta de que se tratava de uma publicação financiada pela GNR. “Guarda Nacional Republicada deu uma recompensa a Movimento Zero por partilhar esta publicação”, podia ler-se num aviso que foi entretanto retirado da Internet.

Questionado pelo PÚBLICO sobre esta alegada pareceria, o porta-voz da GNR, o tenente-coronel João Fonseca, confirma que a mensagem foi retirada depois de ter tomado conhecimento da sua existência e confirma que a força policial vai investigar a origem da promoção. “Não sabemos como ou por quem foi feita. A verdade é que não temos qualquer pareceria, de nenhuma forma, com o Movimento Zero. Nem no Facebook, nem em qualquer outra plataforma”, explicou o militar.