Juiz dá razão a família de Ihor Homenyuk quanto a pedido de indemnização

O juiz do tribunal central criminal de Lisboa deu razão à família de Ihor Homenyuk no pedido de indemnização feito contra o Estado. O pedido vai assim ser decidido no âmbito do julgamento relativo ao processo-crime. Ihor Homenyuk foi morto a 12 de Março no centro de instalação temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), alegadamente por três inspectores e deixou uma viúva e dois filhos menores. O pedido de indemnização é de um milhão de euros, cerca de 330 mil euros por cada familiar.

Continuar a ler