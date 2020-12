Guerra entre ministra e regulador da Saúde em risco de acabar em tribunal

A guerra declarada entre a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e a ministra da Saúde, Marta Temido, só deverá acabar em tribunal. Uma semana após a entrada em vigor de um diploma do regulador que definiu regras para a transferência de doentes entre os estabelecimentos públicos, privados e do sector social – um regulamento que demorou três anos a ser concluído e foi publicado há mais de um mês no Diário da República – a ministra fez um despacho a declarar a sua invalidade, alegando que o regulador não tem competência para o fazer. A ERS ripostou de imediato, num comunicado, considerando que a governante “não tem competência legal para declarar a invalidade de um regulamento de uma entidade administrativa independente”.

