Siza Vieira diz que já foram dados 22 mil milhões de euros de apoios à economia desde Março

O Governo contabiliza em 22 mil milhões de euros os apoios que já foram dados à economia desde Março devido à pandemia de covid-19. O número foi avançado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, no arranque do debate temático no plenário da Assembleia da República, o novo modelo de debates com o Governo desde a redução dos debates quinzenais com o primeiro-ministro. Porém, desse total, apenas 2790 milhões de euros são a fundo perdido.

Pedro Siza Vieira fez um discurso de cerca de dez minutos optimista em que fez questão de vincar: “Começamos a ver a luz ao fundo do túnel.” A que juntou depois as “boas notícias” recentes sobre as vacinas contra a covid-19, o acordo de ontem para o orçamento plurianual da União Europeia e o programa Next Generation.

O ministro revisitou algumas das medidas, desde os apoios às rendas até aos salários dos trabalhadores, e falou sobre o caminho em que o Governo irá tentar responder aos anseios dos empresários de manter os estímulos e apoios e de fixar um “horizonte de previsibilidade” dessas medidas. A intenção é manter o “cenário de estabilidade desses apoios durante o primeiro semestre” do próximo ano.

Siza Vieira apontou então algumas medidas aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira, como a prorrogação dos esquemas de protecção ao emprego na retoma progressiva para que as retribuições dos trabalhadores deste regime sejam pagas a 100% pelo Estado (o salário dos trabalhadores em layoff será totalmente pago pelo Estado). Foi também estendido esse apoio aos sócios-gerentes. Houve ainda a decisão do alargamento das medidas de compensação pela perda de facturação aos empresários em nome individual e mais apoios às rendas para quem teve 50% de quebra de facturação.

“No caso das actividades encerradas por determinação legal, como as discotecas, bares e parques de diversão, o Governo vai propor prorrogação dos apoios aos contratos de arrendamento e apoios que podem ir até aos 100 mil euros a fundo perdido”, enumerou ainda o ministro da Economia.