Eduardo Cabrita e o caso SEF: da primeira audição à pressão de Belém

Esta semana, Eduardo Cabrita afirmou ter sido “o primeiro” a lamentar e a agir no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a 12 de Março, tendo-o feito, disse, “quando muitos estavam distraídos, quando muitos estavam confinados”. O ministro da Administração Interna criticou a pouca atenção que o caso teve nos nove meses que decorreram desde então e vincou que os factos foram conhecidos publicamente por decisão sua. Eduardo Cabrita será ouvido na Assembleia, na próxima terça-feira, às 16h30, depois de ter prestado os primeiros esclarecimentos sobre o ocorrido a 8 de Abril, numa audição parlamentar pedida pelo Bloco de Esquerda (BE) e pelo PAN, a 31 de Março. PSD, BE, PAN e CDS foram os únicos partidos a questionar o Governo sobre o caso durante os últimos nove meses.

Continuar a ler