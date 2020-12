António Costa: “4 ou 5 de Janeiro são excelentes dias” para começar a vacinar contra a covid-19

O primeiro-ministro português, António Costa, sugeriu nesta sexta-feira que 4 e 5 de Janeiro são “excelentes dias para começar” a vacinar contra a covid-19, depois de questionado sobre quando irá arrancar o plano de vacinação.

“Efectivamente, sugeri que a presidente da Comissão [Europeia] pudesse sinalizar para todos os europeus algo de muito importante que a União Europeia conseguiu, que foi avançar com a aquisição conjunta de doses de vacinas suficientes para imunizar toda a população”, disse o primeiro-ministro em Bruxelas, onde participa na cimeira de chefes de Estado e de governo.

“Penso que vale a pena assinalar esse momento importante quando vão partir para todos os 27 países as doses obtidas através desse processo de aquisição conjunta: não há melhor forma e mais oportuna de aproximar a Comissão Europeia dos cidadãos”, prosseguiu, explicando que sugeriu ainda “que pudéssemos tentar coordenar esforços para arrancar com a vacinação todos no mesmo dia, porque só assim podemos garantir que haverá imunidade de grupo em todos os países”.

“A Agência Europeia do Medicamento - explicou o primeiro-ministro - já disse que pode licenciar a primeira vacina no dia 29 de Dezembro, e a empresa fabricante já confirmou que assim que tiver a licença a vacina pode ser colocada no mercado nos dias imediatos. O que quer dizer que há condições para o arranque da vacinação na primeira semana de 2021”.

Questionado sobre o facto de a Bélgica já ter dito que tenciona começar a vacinar no dia 5 de Janeiro, António Costa respondeu: “Penso que os dias 4 ou 5 de Janeiro são excelentes dias para começar. Temos o feriado de Ano Novo e o fim-de-semana, e dia 4 é a primeira segunda-feira do ano. Toda a cadeia logística está desenhada e preparada para isso.”