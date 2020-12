“Porquê?”: o mundo nunca tinha perguntado tantas vezes isto ao Google

Em 2020, o mundo exigiu explicações mais do que nunca. Pelo menos, nas perguntas que fez ao Google. “Porquê lavar as mãos?”; “Porque é que se chama covid-19?”; “Porque é que o filme Parasitas é tão bom?”: “Porquê?” bateu recordes, segundo a retrospectiva da multinacional norte-americana.

Num vídeo narrado por Kofi Lost, poeta e músico guineense, radicado em Boston, as perguntas mais vezes feitas ao motor de pesquisa reflectem a preocupação com uma pandemia que vitimou mais de um milhão e 500 mil pessoas. Mas também mostram algumas das tendências procuradas por milhões de pessoas fechadas em casa, bem como as causas que as fizeram sair à rua.

“Como começar uma horta” foi pesquisado duas vezes mais do que em 2019. “Que dia é hoje?” bateu recordes em Abril. “Como cortar o meu cabelo” e “partidas com pais” também. A receita mais procurada foi como fazer pão com massa fermentada (isco), sal e água. E toda a gente quis saber como começar a aprender a programar, com python a ser a linguagem mais desejadas. Em Junho de 2020, “como ser anti-racista” foi mais procurado do que “como ser milionário” e, durante o ano, as pesquisas sobre “como parar as alterações climáticas” atingiram máximos históricos (tal como as temperaturas globais).

Se “coronavírus” foi a pesquisa mais popular em todo o mundo, em Portugal, “Pedro Lima”, “eleições nos Estados Unidos” e “Zoom” foram dos temas mais procurados.