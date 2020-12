Ainda o crime no aeroporto

No PÚBLICO de ontem li, com atenção, várias informações sobre este lamentável caso e continuo com a convicção de que ainda faltam dar passos importantes. Assim, verifico que o MAI, ao anunciar, finalmente, a demissão da directora do SEF, “em nenhum momento associa o afastamento de Cristina Gatões à morte de Ihor Homenyuk ocorrida há nove meses”. Confesso que a justificação do MAI é, no mínimo, curiosa. Afastar Cristina Gatões, em virtude de uma remodelação de serviços, cheira a esturro.

O MAI não informa se a directora será colocada noutro do posto, em vez de ser despedida. Só falta que seja premiada com um lugar melhor. Também nada se diz de um possível contacto com a família da vítima pelo ministro da tutela que, pelos vistos, acha que este acto vergonhoso não mancha Portugal nem sequer Eduardo Cabrita.

Fernando Emílio Magalhães, Lisboa

SEF

Como foi possível que o assassinato de um cidadão ucraniano às mãos de funcionários de um serviço do Estado português não tenha levado o Presidente da República a pedir explicações ao primeiro-ministro e a exigir, de imediato, um pedido de desculpas à viúva com uma devida indemnização?

Ou será que Marcelo Rebelo de Sousa só sabe distribuir beijinhos e abraços e não é duro num caso que coloca Portugal ao nível das ditaduras do terceiro mundo em que matar uma pessoa é uma rotina diária? O que se passou no aeroporto de Lisboa envergonha o país e todos os que amam a liberdade e o Estado de direito. PR, PM, Parlamento e PGR saem desprestigiados deste crime bárbaro.

Manuel Alves, Lisboa

Caso gravíssimo

O que se passou no SEF em Lisboa há 9 meses é gravíssimo, e deve ser esclarecido ao detalhe, nos “órgãos” existentes e competentes para o fazer, em democracia, que são a Justiça, os tribunais, os juízes. E “doa a quem doer” o que pela Justiça for apurado e decidido, com as devidas/merecidas penas aos “culpados” e com a certeza de que nunca mais algo semelhante no nosso país possa acontecer.

Aquele crime é algo que não deveria ter acontecido, é algo que nos faz lembrar, aos que vivemos nesse tempo, a PIDE – de muito má memória – mas que hoje não deve servir para jogos políticos, para caça ao voto. Exija-se que a Justiça funcione, mas evite-se a politiquice partidária.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O papão da matemática

Tenho acompanhado as reacções ao deficiente desempenho do 4.º ano em Matemática, com a descida de 16 pontos em relação a anos anteriores. É necessário ir às causas deste insucesso escolar. Os alunos não obtêm um bom desempenho nesta disciplina que é uma ciência exacta porque estão desmotivados e os professores ainda mais. Presentemente, é uma profissão que foi desacreditada, humilhada e desvalorizada por vários ministros da Educação. Estavam em primeiro lugar da tabela, tinham honra em serem professores, agora estão no fim. Esta profissão atrai cada vez menos candidatos.

Comparo a aprendizagem da matemática à aprendizagem do latim. Para aprenderem latim têm de fazer traduções todos os dias. Os alunos de matemática se não levarem todos os dias para casa exercícios e se os professores não os entregarem corrigidos no dia seguinte, os alunos nunca saberão matemática. Se não somos analfabetos, isso deve-se aos professores. Há que valorizá-los.

Artur Gonçalves, Sintra

DesTAPam-se os olhos

Para os portugueses que antes de viajar fazem contas à vida, a TAP é apenas uma alternativa, não necessariamente a mais escolhida, especialmente após a banalização das low-cost. Para eles, e para mim, como viajante, existir TAP ou não em pouco contribui para a minha felicidade; como contribuinte, existir uma TAP nacionalizada já contribui e em muito para a nossa infelicidade.

Quando parecia que a companhia estava a caminho de ir ter de voar pelas suas próprias asas, eis que por burrice, teimosia ou cumulativamente outro defeito qualquer, inaceitáveis em quem gere o dinheiro de todos nós, ela volta a aterrar no colo do Estado e na conta dos contribuintes. É certo que a covid-19 mudou muita coisa, mas mal estaríamos se o Governo aproveitasse para nacionalizar todo a indústria do turismo, por exemplo.

O impetuoso nacionalizador teve a ideia peregrina de fazer caucionar pelo Parlamento o plano de restruturação, como quem diz: se for aprovado, a dolorosa factura ficará numa conta alargada; se não passar e a empresa cair, a culpa será de uma qualquer “coligação negativa”. De mãos mais lavadas do que o próprio Pilatos? Grande exemplo! Entretanto, lá irão voar 3 mil milhões de euros, que muito falta fazem noutros domínios.

Carlos J F Sampaio, Esposende