Nesta segunda-feira será conhecida a votação do Colégio Eleitoral nos Estados Unidos da América. É o último grande passo do processo eleitoral norte-americano, antes da tomada de posse do novo Presidente eleito, Joe Biden.​

