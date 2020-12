ONU vai continuar a proteger o ex-primeiro-ministro guineense

A representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Rosine Sori-Coulibaly, afirmou nesta sexta-feira que as Nações Unidas vão continuar a garantir a segurança do antigo primeiro-ministro guineense Aristides Gomes, refugiado na sede da missão política no país há vários meses.

“As Nações Unidas têm o papel de proteger as pessoas que se sentem ameaçadas no seu país ou no contexto em que vivem”, afirmou Rosine Sori-Coulibaly, em entrevista à Lusa por ocasião do encerramento do Gabinete Integrado para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (Uniogbis), no próximo dia 31.

Segundo a responsável, Aristides Gomes era primeiro-ministro da Guiné-Bissau e estava sob a protecção da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que se retirou do país.

“Ele sentiu a sua segurança ameaçada e pediu a protecção das Nações Unidas. É o nosso papel e não é a primeira vez, na realidade, que na Guiné-Bissau e em outros lugares, damos protecção aos que pensam que há risco para a sua vida ou para os seus direitos”, afirmou Rosine Sori-Coulibaly.

A representante do secretário-geral da ONU em Bissau afirmou também que dar protecção a Aristides Gomes faz parte da missão das Nações Unidas e “não é um problema”. “A missão Uniogbis vai encerrar, mas as Nações Unidas permanecem. Se alguém está sob a protecção das Nações Unidas, as Nações Unidas ficam e a protecção vai continuar”, salientou.

“Esperamos que o problema se resolva de boa maneira, respeitando a lei do país, mas também os direitos daquela pessoa, e no âmbito do nosso programa de luta e protecção dos direitos humanos vamos continuar a trabalhar”, afirmou.

Aristides Gomes está refugiado na missão da Uniogbis há vários meses, na sequência da sua demissão do cargo pelo actual Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló, e depois de a sua residência, em Bissau, ter estado cercada pelas forças de segurança, enquanto estava a ser protegido pela Ecomib.

A Procuradoria-Geral da República anunciou em Outubro que há dois processos no Ministério Público em que Aristides Gomes consta como suspeito e que quer ouvi-lo, tendo enviado notificações para a Uniogbis, sem ter recebido qualquer resposta.

Aristides Gomes está impedido de sair do país, depois de o Ministério Público ter imposto a medida de coacção de obrigação de permanência no território nacional.

Os advogados de Aristides Gomes afirmam que o Ministério Público não tem nada contra o antigo primeiro-ministro e acusam a Procuradoria-Geral da República de “perseguição política”.

A Uniogbis realizou esta sexta-feira a cerimónia de encerramento da missão, que vai acontecer a 31 de Dezembro, mas várias agências das Nações Unidas vão continuar a trabalhar na Guiné-Bissau.