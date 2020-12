Boris Johnson diz que “este é o momento” de empresas e população se prepararem para o no deal

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse aos seus ministros para se prepararem para a “forte possibilidade” de não haver acordo político e comercial com Bruxelas a partir de 31 de Dezembro, o fim do período de transição após a saída do reino Unido da União Europeia.

Nas suas primeiras declarações depois de uma reunião de quarta-feira em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Johnson disse que “este é o momento” para as empresas e a população se prepararem para um cenário de no deal.

Ainda assim, diz o jornal The Guardian, Johnson mostrou-se disponível para viajar a várias capitais europeias - Berlim e Paris - para um último esforço antes de nova reunião com Von der Leyen, ao fim da tarde de domingo, anunciada como o prazo para haver acordo.

Apesar das intenção negociações de alto nível e dos técnicos das duas partes, permanecem os obstáculos em áreas chave: pescas, regras de concorrência (com as mesmas regras fiscais, laborais e ambientais) e resolução de disputas.

As negociações com o Reino Unido estiveram na agenda da cimeira europeia que decorre em Bruxelas, com Ursula von der Leyen a dizer também que “a situação continua difícil, havendo ainda muitos obstáculos”.

Na quinta-feira, a Comissão Europeia publicou um plano de contingência para o cenário do no deal, que propõe medidas temporárias focadas essencialmente no transporte de mercadorias e na política de pescas.